Украинцы в Польше смогут получить финансовую помощь: кто получит деньги

Украинцы в Польше, имеющие карту поляка, и их ближайшие родственники смогут получить денежную помощь в размере 1500 злотых от общественных организаций. Условием является прибытие в Польшу после 24 февраля.

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Об этом сообщает информационный портал Польши "InPoland".

Отмечается, что денежная помощь будет предоставляться с помощью проекта "Помощь полякам из Украины", созданного по инициативе фонда "Wolność i Demokracja", организации "Pomoc Polacom na Wschodzie" и общества "Wspólnota Polska".

Взрослым предусматривается помощь в размере 1500 злотых, а для детей – 750 злотых. Получить деньги смогут лица, которые:

имеют карту поляка;

раньше имели карту поляка, а теперь получили вид на постоянное проживание в Польше или польское гражданство;

граждане Польши, проживающие в Украине;

близкие родственники вышеперечисленных категорий лиц (супруг, жена, дети, родители, дедушка, бабушка).

Также будет предоставлена помощь в адаптации в Польше, в частности, поддержку транспорта, курсы польского языка для вышеперечисленных лиц и их совершеннолетних родственников, психологическую и медицинскую помощь, юридическое сопровождение, переводческие услуги, содействие в профессиональном развитии.

Чтобы подать заявку на помощь, необходимо позвонить по телефону на горячую линию:

+48 506 782 789;

+48 519 023 817;

+48 518 254 853.

Или же написать по электронному адресу [email protected]

Также можно обратиться за помощью к региональным представительствам, которые расположены в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Познани, Жешуве, Люблине, Ломже, Катовице, Ольштыне, Торуне и Ченстохове.

Напомним, по данным польской пограничной службы, с 24 февраля по 7 июня 2022 года из Украины в Польшу въехало 3,645 млн. граждан, в том числе 432 тысячи мужчин в возрасте 18–60 лет. Эти полмиллиона мужчин подлежат мобилизации, но, вероятно, смогли уехать за взятку.