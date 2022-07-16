70% ракетных ударов россиян направлены на гражданскую инфраструктуру

В Министерстве обороны отметили, что Россию необходимо признать страной-террористом.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По данным Министерства обороны, только 30% ракетных ударов россиян направлены по военным объектам, а остальные 70% – по гражданской инфраструктуре.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник, передает "Общественное".

"Россияне говорят, что поражают военные объекты. По статистике, только 30% ударов приходятся на военные объекты, остальные 70% россияне сознательно избивают по мирным городам", - говорит Мотузяник.

В Министерстве обороны отмечают, что Россию следует признать страной-террористом. Там также призвать увеличить поставки вооружения в Украину, поскольку именно с его помощью можно противодействовать российским ракетам.

Напомним, что жителей Сумской области призывают эвакуироваться. Просьба об эвакуации связана с угрозой ракетных ударов со стороны России.