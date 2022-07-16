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70% ракетних ударів росіян спрямовані на громадянську інфраструктуру
У Міністерстві оборони зазначили, що Росію необхідно визнати країною-терористом.
За даними Міністерства оборони, лише 30% ракетних ударів росіян спрямовані по військових об'єктах, а решта 70% - по цивільній інфраструктурі.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник, передає "Суспільне".
"Росіяни кажуть, що вражають військові об'єкти. За статистикою, лише 30% ударів припадають на військові об'єкти, решта 70% росіяни свідомо б’ють по мирних містах", - каже Мотузяник.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Міністерстві оборони зазначають, що Росію необхідно визнати країною-терористом. Там також закликати збільшити постачання озброєння в Україну, позаяк саме з його допомогою можна протидіяти російським ракетам.
Нагадаємо, що мешканців Сумської області закликають евакуюватись. Прохання про евакуацію пов'язане з загрозою ракетних ударів з боку Росії.