Россияне снова накрыли огнем Днепропетровскую область: по Никополю было выпущено 40 снарядов

В Днепропетровской области ночью, 19 июля, снова раздавалась воздушная тревога. Под обстрелами оказались Никопольский и Криворожский районы.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Отмечается, что российские войска снова накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы.

"По Никополю выпустили до 40 реактивных снарядов. Есть разрушения на двух промышленных предприятиях. Взрывы повлекли за собой пожары", - проинформировал Резниченко.

В результате обстрелов в городе повреждены несколько частных домов и электросети. На месте работают электричества.

Оккупанты также нанесли удар с артиллерии по Криворожскому району и Зеленодольской общине.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. В других районах области ночь прошла спокойно.

Напомним, в Днепропетровской области утром, 16 июля, оккупанты из Градов накрыли огнем Никопольский район. Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ.

Одна женщина ранена. Сейчас она находится в больнице. Позже стало известно, что тела двух погибших извлекли спасатели из-под завалов дома в Никополе.