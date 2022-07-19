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Россияне снова накрыли огнем Днепропетровскую область: по Никополю было выпущено 40 снарядов
В Днепропетровской области ночью, 19 июля, снова раздавалась воздушная тревога. Под обстрелами оказались Никопольский и Криворожский районы.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Отмечается, что российские войска снова накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы.
"По Никополю выпустили до 40 реактивных снарядов. Есть разрушения на двух промышленных предприятиях. Взрывы повлекли за собой пожары", - проинформировал Резниченко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В результате обстрелов в городе повреждены несколько частных домов и электросети. На месте работают электричества.
Оккупанты также нанесли удар с артиллерии по Криворожскому району и Зеленодольской общине.
По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. В других районах области ночь прошла спокойно.
Напомним, в Днепропетровской области утром, 16 июля, оккупанты из Градов накрыли огнем Никопольский район. Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ.
Одна женщина ранена. Сейчас она находится в больнице. Позже стало известно, что тела двух погибших извлекли спасатели из-под завалов дома в Никополе.