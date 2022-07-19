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Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области
Российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области. Из-за обстрела 6 человек ранено. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации совета национальной безопасности и обороны.
"Войска России выпустили по области 7 крылатых ракет типа «Калибр» из акватории Черного моря. Одну из них сбили силы противовоздушной обороны, шесть попали по мирной деревне", — сказано в сообщении со ссылкой на оперативное командование "Юг".
Согласно сообщению, обстрел разрушил 3 частных дома и постройки во дворах, вспыхнул пожар. Повреждения получили еще несколько частных усадеб, автомобили, школа, дом культуры.
Спасатели оперативно потушили пожар на площади в 300 квадратных метров.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Позже были опубликованы последствия ракетного удара.
Напомним, 18 июля российские военные нанесли авиаудар по Одесской области.