Оккупанты нанесли авиаудар по Одесской области

Российские военные нанесли авиаудар по Одесской области. Об этом сообщает Центр противодействия информации Совета национальной безопасности и обороны.

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"Одна ракета сбита над морем. Две попали в объект военной инфраструктуры. Продолжается тушение пожара. Еще одна попала в мост через Днестровский лиман, который враг продолжает уничтожать с апреля, когда мост и не функционирует. Пострадавших нет", — сказано в сообщении со ссылкой на оперативное командование юг.

Напомним, 16 июля рано утром российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Ракета попала в гражданский объект.