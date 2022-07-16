Армия РФ нанесла ракетный удар по Одессе: попали в склад

16 июля рано утром российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Ракета попала в гражданский объект, о раненых и погибших информации пока нет.

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Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Гражданским объектом оказался склад производственно-торговой компании.

"Охранники на месте инцидента соблюдали правила поведения во время воздушной тревоги, поэтому жертв удалось избежать", - отметил Братчук.

В ОК "Юг" сообщили, что ракетный удар нанесен с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 со стороны Ставрополья.

По предварительной информации, враг использовал ракеты Х-101.

Отмечается, что на складе производственно-торговой компании возник пожар ориентировочной площади 1000 м2.

На месте работают спасатели.

Отметим, сегодня с 4 до 5 утра в Одессе была объявлена воздушная тревога.