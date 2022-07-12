Число погибших из-за войны в Украине мирных жителей превысило 5 тысяч - ООН

Управление верховного комиссара ООН по правам человека верифицировало уже 5024 случая гибели и 6520 случаев ранения гражданских лиц в Украине с 4:00 24 февраля, когда началось вооруженное нападение на нее со стороны России.

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Об этом говорится в последнем отчете организации по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который охватывает случаи, которые удалось подтвердить до конца суток 11 июля.

В частности, среди погибших - 1905 мужчин, 1316 женщин, 141 девочки и 161 мальчик, а также 41 ребенок и 1460 взрослых, пол которых пока не удалось установить, а среди раненых - 1319 мужчин, 962 женщины, 144 девочки и 202 мальчиков, а также 187 детей и 3706 взрослых, пол которых пока не установлен.

При этом 56,6% всех случаев (2951 погибший и 3584 раненых) приходится на Донецкую и Луганскую области. В частности, на территории, которую в ООН классифицируют как контролируемую украинским правительством, зафиксировано 2730 погибших и 2703 раненых, а на территории, контролируемой "связанными с Россией вооруженными группами", - 221 погибший и 881 раненый.

Остальные 2073 погибших и 2936 раненых приходятся на другие регионы - Киев, а также Черкасскую, Черниговскую, Харьковскую, Херсонскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Ровенскую, Винницкую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Житомирскую области.

За первые 11 дней июля ООН зафиксировало гибель 159 человек и ранение 366, что примерно соответствует показателям июня (тогда было верифицировано 362 случая гибели и 1030 случаев ранения).

При этом большинство зафиксированных случаев гибели до сих пор приходится на март, когда их насчитали 3046 (однако случаев ранений мирных жителей тогда было, наоборот, меньше, - 2397).

Из указанного числа 1-11 июля 24 человека погибли и 86 были ранены на подконтрольной России и связанным с ней вооруженным группировкам территории Донецкой и Луганской областей. Остальные случаи приходятся на территорию, подконтрольную Украине на момент гибели или ранения человека.

Так, в ООН подтверждили в этот период гибель 86 мирных граждан и ранение 136 в Донецкой области, гибель 22 и ранение 40 в Одесской, гибель 20 и ранение 73 в Харьковской, гибель 4 и ранение 4 в Николаевской, гибель 2 и ранение 6 в Днепропетровской, гибель 1 человека в Ивано-Франковской, а также ранение 17 в Сумской, 3 в Луганской и 1 в Запорожской области.