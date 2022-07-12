Число загиблих через війну в Україні мирних жителів перевищило 5 тисяч - ООН

Управління верховного комісара ООН з прав людини верифікувало вже 5024 випадки загибелі та 6520 випадків поранення цивільних осіб в Україні з 4:00 24 лютого, коли розпочався збройний напад на неї з боку Росії.

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Про це йдеться в останньому звіті організації за даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, яка охоплює випадки, які вдалося підтвердити до кінця доби 11 липня.

Зокрема, серед загиблих – 1905 чоловіків, 1316 жінок, 141 дівчинки та 161 хлопчик, а також 41 дитина та 1460 дорослих, стать яких поки не вдалося встановити, а серед поранених – 1319 чоловіків, 962 жінки, 144 дівчинки та 202 хлопчиків, а також 187 дітей та 3706 дорослих, стать яких поки не встановлено.

При цьому 56,6% усіх випадків (2951 загиблий та 3584 поранених) припадає на Донецьку та Луганську області. Зокрема, на території, яку в ООН класифікують як контрольовану українським урядом, зафіксовано 2730 загиблих та 2703 поранених, а на території, контрольованій "пов'язаними з Росією озброєними групами", - 221 загиблий та 881 поранений.

Інші 2073 загиблі та 2936 поранених припадають на інші регіони – Київ, а також Черкаську, Чернігівську, Харківську, Херсонську, Київську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Запорізьку, Дніпропетровську, Полтавську, Рівненську, Вінницьку, Тернопільську, Івано-Франківську та Житомирську області.

За перші 11 днів липня ООН зафіксувало загибель 159 осіб та поранення 366, що приблизно відповідає показникам червня (тоді було верифіковано 362 випадки загибелі та 1030 випадків поранення).

При цьому більшість зафіксованих випадків загибелі досі припадає на березень, коли їх нарахували 3046 (проте випадків поранень мирних жителів тоді було, навпаки, менше – 2397).

Із зазначеного числа 1-11 липня 24 особи загинули та 86 були поранені на підконтрольній Росії та пов'язаним з нею збройним угрупованням території Донецької та Луганської областей. Інші випадки припадають на територію, підконтрольну Україні на момент загибелі чи поранення людини.

Так, в ООН підтвердили в цей період загибель 86 мирних громадян та поранення 136 у Донецькій області, загибель 22 та поранення 40 в Одеській, загибель 20 та поранення 73 у Харківській, загибель 4 та поранення 4 у Миколаївській, загибель 2 та поранення 6 у Дніпропетровській, загибель 1 особи в Івано-Франківській, а також поранення 17 у Сумській, 3 у Луганській та 1 у Запорізькій області.