У Сенаті США ухвалили резолюцію про визнання Росії країною-спонсором тероризму

Комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Російської Федерації до списку країн, які підтримують тероризм.

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Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що остаточне рішення про визнання Росії державою, яка спонсорується діяльністю терористів, у зв'язку з незаконним вторгненням на територію України, має бути ухвалено адміністрацією Джо Байдена.

За словами сенатора-республіканця Кріса Кунса, резолюція комітету закликає адміністрацію зробити це, але фактично Росія поки що не визначена як держава-спонсор тероризму.

"Немає сумнівів у тому, що Росія на чолі з Володимиром Путіним є державою-спонсором тероризму. Те, що він зробив, наказавши наступати на територію України, було терористичним актом. Він військовий злочинець, і на ньому лежить відповідальність за кожен злочин, який було скоєно від його імені", - сказав Джеймс Ріш, сенатор-республіканець від штату Айдахо.

Ріш наголосив, що на загальному голосуванні в Сенаті резолюція "отримає значну кількість голосів".

На даний момент до списку внесено чотири держави: Куба, Північна Корея, Іран та Сирія.

Нагадаємо, у Верховній Раді 3 травня підтримали законопроект, який пропонує звернутися до Конгресу США з вимогою визнати Росію державою-спонсором тероризму. За нього проголосували 344 народні депутати.