Верховна Рада підтримала рішення вимагати від США визнання Росії державою-спонсором тероризму

У Верховній Раді підтримали законопроєкт, який пропонує звернутися до Конгресу США із вимогою визнати Росію державою-спонсором тероризму. За нього проголосували 344 народні депутати.

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3 травня Верховна Рада України підтримала вчорашній законопроєкт №7341 про звернення до Конгресу США для того, щоб США визнали Росію державою-спонсором тероризму. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат, член партії "Голос" Ярослав Желєзняк.

Тепер Україна звернеться до Сенату Конгресу США і вимагатиме від Державного департаменту США визнати РФ державою-спонсором тероризму. Серед інших вимог — посилення санкцій проти РФ і держав, які з нею співпрацюють і підтримують її терористичний режим.

Крім того, Україна вимагатиме визнати незаконні утворення, так звані "Л/ДНР", а також Збройні сили Росії терористичними організаціями, зокрема, враховуючи ті звірства, які вони робили та здійснюють в Україні.

"Верховна Рада України переконана, що дії Російської Федерації та її президента Володимира Путіна щодо України та її громадян є актами міжнародного тероризму, тобто абсолютно чітко відповідають такому терміну в сенсі, визначеному Державним департаментом США", — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Нагадаємо, 1 травня у Конгресі США запропонували використати американську армію для захисту територіальної цілісності України. Це уповноважило б президента Сполучених Штатів використати американські сили для реагування на сценарій, у якому Російська Федерація застосує хімічну, біологічну чи ядерну зброю проти України.

Раніше палата представників Конгресу США схвалила ленд-ліз України. Документ передбачає прискорену передачу військової допомоги нашій країні.