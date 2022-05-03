Верховная Рада поддержала решение требовать от США признания России государством-спонсором терроризма

В Верховной Раде поддержали законопроект, который предлагает обратиться в Конгресс США с требованием признать Россию государством-спонсором терроризма. За него проголосовали 344 народных депутата.

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3 мая Верховная Рада Украины поддержала вчерашний законопроект №7341 об обращении к Конгрессу США с тем, чтобы США признали Россию государством-спонсором терроризма. Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат, член партии "Голос" Ярослав Железняк.

Теперь Украина обратится в Сенат Конгресса США и будет требовать от Государственного департамента США признать РФ государством-спонсором терроризма. Среди прочих требований — усиление санкций против РФ и сотрудничающих с ней государств и поддерживающих ее террористический режим.

Кроме того, Украина будет требовать признать незаконные образования, так называемые "Л/ДНР", а также Вооруженные силы России террористическими организациями, в частности, учитывая те зверства, которые они совершали и совершают в Украине.

"Верховная Рада Украины убеждена, что действия Российской Федерации и ее президента Владимира Путина по отношению к Украине и ее гражданам являются актами международного терроризма, то есть совершенно четко соответствуют такому термину в смысле, определенном Государственным департаментом США", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, 1 мая в Конгрессе США предложили использовать американскую армию для защиты территориальной целостности Украины. Это уполномочило бы президента Соединенных Штатов использовать американские силы для реагирования на сценарий, в котором Российская Федерация применит химическое, биологическое или ядерное оружие против Украины.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила ленд-лиз для Украины. Документ предусматривает ускоренную передачу военной помощи нашей стране.