США не готові визнавати Росію країною-спонсором тероризму — Білий дім

Вашингтон наразі відмовляється визнавати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, тому що президент Джозеф Байден вважає, що нібито "це не є найефективніший чи найсильніший шлях вперед, аби притягнути Росію до відповідальності".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила речниця президентської адміністрації Карін Жан-П'єр, назвавши рішення "остаточним".

"Таке визначення може мати непередбачувані наслідки для України і для всього світу. Наприклад, за словами гуманітарних експертів та неурядових організацій, з якими ми спілкувалися, це може серйозно вплинути на здатність доставляти допомогу в певні українські регіони", — резюмувала Карін Жан П'єр.

Крім того, в США рахують, що визнання Росії державою-спонсором тероризму може нібито призвести до блокування процесу експорту продовольства, щоб допомогти пом’якшити глобальну продовольчу кризу. Мова йде про "зернову угоду", яка дозволила розблокувати українські порти.

Ще один аргумент, яким апелює США, — надання РФ такого статусу може підірвати здатність США підтримувати Україну та ускладнити протягування РФ до відповідальності за розв'язування війни.

Карін Жан П'єр додала, що на думку Білого дому, ті санкції, які США вже ввели проти РФ схожі на заходи, передбачені за умови присвоєння статусу держави-спонсору тероризму.

"Те, що ми вже зробили, ми запровадили серйозні наслідки відповідно до того, що було б запроваджено за таким визначенням, наші санкції, експортний контроль і зусилля щодо подальшої ізоляції Росії від світової економіки мають значний вплив. Таким чином це свого роду робота, яку ми вже виконали", - підсумувала речниця Білого дому.

Зазначимо, Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які "призвели до смертей незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей".

В той же час інші країни не відкладають таке рішення. Наприклад Сейм Латвії в серпні визнав Росію країною-спонсором тероризму.

Джерело фото: ua.depositphotos.com