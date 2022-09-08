ВСУ освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области, - Генштаб

Во время ведения активных действий в Харьковском направлении Вооруженные силы Украины освободили более 20 населенных пунктов.

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Об этом сообщил на брифинге 8 сентября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

"В рамках проведения оборонной операции на Харьковском направлении с целью восстановления утраченных территорий с начала недели Вооруженные силы Украины во взаимодействии с подразделениями Национальной гвардии и другими силовыми структурами ведут активные действия по определенным направлениям", – сказал Громов.

Он добавил, что в настоящее время военные части вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов.

Отметим, что в последние дни в сети распространялась информация о контрнаступлении ВСУ на ряде направлений, в частности, на Харьковском. Однако заявление Громова – это первый официальный комментарий Генштаба ВСУ по ситуации в Харьковской области.

Он также сообщил, что в ходе контрнаступления на Славянском направлении ВСУ продвинулись в глубину на 3 км и освободили Озерное.

Отметим, что Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 7 сентября сообщил, что "на этой неделе есть хорошие новости с Харьковщины", но не уточнил никаких деталей.

Тем временем оккупанты потеряли возможность подтягивать резервы на Херсонское направление, потому что их логистика взорвана благодаря украинской армии. При этом ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Украинские военные прорвали первую линию обороны российско-оккупационных войск в Херсонской области.