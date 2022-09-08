ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на Харківщині, - Генштаб

Під час ведення активних дій на Харківському напрямку Збройні сили України звільнили понад 20 населених пунктів.

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Про це повідомив на брифінгу 8 вересня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

"В рамках проведення оборонної операції на Харківському напрямку з метою відновлення втрачених територій від початку тижня Збройні сили України у взаємодії з підрозділами Національної гвардії та іншими силовими структурами ведуть активні дії на визначених напрямках", – сказав Громов.

Він додав, що наразі військові частини вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Тривають фільтраційні дії в низці населених пунктів.

Зазначимо, що в останні дні в мережі поширювалася інформація, про контрнаступ ЗСУ на ряді напрямків, зокрема на Харківскьому. Однак, заява Громова - це перший офіційний коментар Генштабу ЗСУ щодо ситуації в Харківській області.

Він також повідомив, що в ході контрнаступу на Слов'янському напрямку ЗСУ просунулися в глибину на 3 км і звільнили Озерне.