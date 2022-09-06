Американська розвідка фіксує, що ЗСУ продовжують рухатися вперед в Херсонській області

Міністерство оборони США фіксує, що українські сили в Херсонській області "продовжують просуватися вперед", відвойовуючи село за селом.

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Про це заявив представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, передає CNN.

"Те, що ми в першу чергу бачили в Херсонській області, — це триваючі наступальні операції українців. Вони продовжують робити певний рух вперед. Ми знаємо, що вони відбили деякі села", - сказав Райдер.

Він додав, що США зафіксували "деяку наступальну активність Росії поблизу Бахмута Донецької області."

Відомо, що окупанти втратили можливість підтягувати резерви на Херсонський напрямок, тому що їхня логістика підірвана завдяки українській армії. При цьому ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України. Українські військові прорвали першу лінію оборони російсько-окупаційних військ у Херсонській області.

На тлі таких новин в Офісі Президента України звернулися до людей, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, з закликом слідкувати за оголошеннями влади щодо дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації.