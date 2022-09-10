Очільниця МЗС Німеччини Бербок обіцяє подальшу допомогу Україні з розмінуванням

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час відвідин саперів у Великій Димерці Київської області пообіцяла, що Німеччина й надалі допомагатиме Україні з розмінуванням. Про це пише видання Süddeutsche Zeitung.

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Згідно з повідомленням, Німеччина вже підтримує цивільний проект з розмінування у Великій Димерці. Федеральний уряд цієї країни виділив 6 млн євро на знешкодження вибухонебезпечних предметів неурядовою організацією Halo.

За даними німецького МЗС, на кінець року планується збільшення фінансування цього проекту ще на один мільйон.

Також міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт раніше заявила, що українські солдати навчатимуться розмінуванню у Німеччині.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок здійснила неоголошений візит до Києва, прибувши вранці у суботу, 10 вересня. Це другий її візит до України після вторгнення Росії.