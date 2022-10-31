Створення трибуналу щодо агресії РФ неофіційно підтримують до 16 країн - генпрокурор

Кількість країн, що підтримують створення спеціального трибуналу щодо притягнення до відповідальності РФ за злочини агресії зростає, неофіційно вже є підтримка від 10 до 16 країн.

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Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, йдеться про створення трибуналу із дуже широкого кола учасників.

"Це не може бути п'ять-сім країн, це мають бути всі, і я про це говорю на кожній зустрічі. Важливо, щоб насамперед це були країни, які є важливими з точки зору сприйняття легітимності результатів цього трибуналу", - сказав Костін.

Генпрокурор звернув увагу, що головне для створення трибуналу – це політична воля.

"Говорячи про необхідність створення цього інституту, я завжди наголошую іноземним партнерам: якщо ви вже на рівні Генасамблеї, ПАРЄ, Європарламенту проголосували і підтвердили, що факт збройної агресії був, то зробіть наступний крок", - наголосив Костін.

Він вважає, що найбільш реалістичним сценарієм створення трибуналу є міжнародна угода.

"Її підписує уряд країни, ратифікує парламент, якщо того потребує національне законодавство. Загалом я не почув аргументів проти: діалог складний, але я оптимістично дивлюся на перспективи: кількість країн, готових підтримувати трибунал, зростає, поки що неофіційна підтримка від десяти до 16 країн у нас є", - повідомив генпрокурор.

Костін також додав, що йому як українцю хотілося б, щоб трибунал відбувся в Україні, але локація трибуналу не є ключовим питанням.

"Найважливіше - це притягнути до відповідальності Путіна та його кліку. Тому давайте залишимо розмови про місце трибуналу на майбутнє, наразі є важливіші речі. У будь-якому разі ми маємо думати не про помсту, а про справедливість. Де саме судді оголосять свій вирок - це вже інше питання", - додав він.

Нагадаємо, що 26 вересня в Офісі президента представили послам 30 країн проєкт створення спеціального трибуналу, який би мав юрисдикцію розслідувати та притягати до відповідальності за скоєння злочину агресії проти України вище політичне та військове керівництво Росії.

На початку жовтня Верховна Рада закликала ООН, Європейський парламент, Парламентську асамблею Ради Європи, ПА НАТО, ПА ОБСЄ, ПА ГУАМ та національні парламенти іноземних країн підтримати створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.