Создание трибунала по агрессии РФ неофициально поддерживают до 16 стран - генпрокурор

Количество стран, поддерживающих создание специального трибунала по привлечению к ответственности РФ за преступления агрессии, растет, неофициально уже есть поддержка от 10 до 16 стран.

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Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, речь идет о создании трибунала из очень широкого круга участников.

"Это не может быть пять-семь стран, это должны быть все, и я об этом говорю на каждой встрече. Важно, чтобы, прежде всего, это были страны, которые важны с точки зрения восприятия легитимности результатов этого трибунала", - сказал Костин. .

Генпрокурор обратил внимание, что главное для создания трибунала – это политическая воля.

"Говоря о необходимости создания этого института, я всегда подчеркиваю иностранные партнеры: если вы уже на уровне Генассамблеи, ПАСЕ, Европарламента проголосовали и подтвердили, что факт вооруженной агрессии был, то сделайте следующий шаг", - подчеркнул Костин.

Он считает, что наиболее реалистичным сценарием создания трибунала является международное соглашение.

"Ее подписывает правительство страны, ратифицирует парламент, если в этом нуждается национальное законодательство. В целом я не услышал аргументов против: диалог сложен, но я оптимистично смотрю на перспективы: количество стран, готовых поддерживать трибунал, растет, пока неофициальная поддержка от десяти до 16 стран у нас есть", - сообщил генпрокурор.

Костин также добавил, что ему как украинцу хотелось бы, чтобы трибунал состоялся в Украине, но локация трибунала не является ключевым вопросом.

"Самое важное - это привлечь к ответственности Путина и его клику. Поэтому давайте оставим разговоры о месте трибунала на будущее, сейчас есть более важные вещи. Во всяком случае, мы должны думать не о мести, а о справедливости. Где именно судьи объявят свой приговор - это уже другой вопрос", - добавил он.

Напомним, что 26 сентября в Офисе президента представили послам 30 стран проект создания специального трибунала, который бы имел юрисдикцию расследовать и привлекать к ответственности за совершение преступления агрессии против Украины высшее политическое и военное руководство России.

В начале октября Верховная Рада призвала ООН, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, ПА НАТО, ПА ОБСЕ, ПА ГУАМ и национальные парламенты иностранных стран поддержать создание специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.