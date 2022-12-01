У МЗС України після чергової заяви Лаврова нагадали йому про міжнародний трибунал

У Міністерстві закордонних справ України нагадали главі МЗС РФ Сергію Лаврову про Міжнародний трибунал після його заяв про те, чому РФ завдає ударів по українській інфраструктурі.

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Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Цікаво, Лавров на міжнародному трибуналі буде спростовувати свою участь в злочинах режиму Путіна чи одразу визнає вину, щоб довго не мучитися?", - зазначив він.

Раніше Лавров заявив, що РФ завдає ударів по інфраструктурі України, яка "допомагає вбивати росіян".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські терористи готують нові ракетні удари та закликав на тижні зважати на сигнали повітряної тривоги.