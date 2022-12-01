Російські окупанти знову обстріляли енергетичні підприємства ДТЕК

Російські окупаційні війська в четвер, 1 грудня, обстріляли енергетичні підприємства ДТЕК, є поранені.

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Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Сьогодні російські війська здійснили черговий обстріл енергетичних підприємств ДТЕК. Внаслідок ворожої атаки поранено двоє енергетиків",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пораненим співробітникам оперативно надали допомогу та доставили до лікарні. Загрози їх життю немає.

За інформацією пресслужби, за останні два місяці підприємства ДТЕК зазнали вже 16-ти терористичних атак Росії.

Нагадаємо, ДТЕК 24 листопада відновив роботу своїх електростанцій та електромереж після атаки РФ на енергосистему, яка відбулася 23 листопада.