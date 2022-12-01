Российские оккупанты снова обстреляли энергетические предприятия ДТЭК

Российские оккупационные войска в четверг, 1 декабря, обстреляли энергетические предприятия ДТЭК, есть раненые.

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Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"Сегодня российские войска осуществили очередной обстрел энергетических предприятий ДТЭК. В результате вражеской атаки ранены два энергетика",- говорится в сообщении.

Указывается, что раненым сотрудникам оперативно оказали помощь и доставили в больницу. Угрозы их жизни нет.

По информации прессслужбы, за последние два месяца предприятия ДТЭК подверглись атакам РФ уже 16 раз.

Напомним, ДТЭК 24 ноября возобновил работу своих электростанций и электросетей после атаки РФ на энергосистему, состоявшуюся 23 ноября.