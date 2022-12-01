- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
Российские оккупанты снова обстреляли энергетические предприятия ДТЭК
Российские оккупационные войска в четверг, 1 декабря, обстреляли энергетические предприятия ДТЭК, есть раненые.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
"Сегодня российские войска осуществили очередной обстрел энергетических предприятий ДТЭК. В результате вражеской атаки ранены два энергетика",- говорится в сообщении.
Указывается, что раненым сотрудникам оперативно оказали помощь и доставили в больницу. Угрозы их жизни нет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По информации прессслужбы, за последние два месяца предприятия ДТЭК подверглись атакам РФ уже 16 раз.
Напомним, ДТЭК 24 ноября возобновил работу своих электростанций и электросетей после атаки РФ на энергосистему, состоявшуюся 23 ноября.