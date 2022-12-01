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Херсон из-за российских обстрелов остался без света
Херсон снова остался без света из-за российских обстрелов, энергетики уже работают над восстановлением.
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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Утро началось с вражеских обстрелов – из-за рашистов херсонцы снова без света ", - отметил он.
По его словам, из-за мощных обстрелов города исчезло напряжение в электросетях .Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отмечается, что энергетики "Херсоноблэнерго" уже работают над устранением проблемы.
Напомним, электроэнергию в недавно деоккупированный Херсон начали подавать только 26 ноября.