В Херсон подали электроэнергию: в первую очередь подключают критическую инфраструктуру

Сегодня, 26 ноября, в недавно деоккупированный Херсон подали электроэнергию.

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Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, электрички справились чуть больше чем за неделю.

"В первую очередь - подаем мощности на критическую инфраструктуру города и дальше сразу же бытовым потребителям", - отметил Тимошенко.

Он поблагодарил всех, кто круглосуточно работал над этой задачей: ГСЧС, полиции, электриков со всей Украины, руководителей Херсонской и Николаевской ОВА и их команд.

Напомним, специалисты "Херсоноблэнерго", входящей в группу компаний VS Energy, 12 ноября начали процесс возобновления поставок электроэнергии в деоккупированный Херсон.