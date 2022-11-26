У Херсон подали електроенергію: в першу чергу підключають критичну інфраструктуру

Сьогодні, 26 листопада, в нещодавно деокупований Херсон подали електроенергію.

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Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, електрики впорались трохи більше ніж за тиждень.

"Першочергово - подаємо потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж побутовим споживачам", - зазначив Тимошенко.

Він подякував усім хто цілодобово працював над цим завданням: ДСНС, поліції, електрикам з усієї України, очільникам Херсонської та Миколаївської ОВА та їх командам.

Нагадаємо, фахівці "Херсонобленерго", що входить до групи компаній VS Energy, 12 листопада розпочали процес відновлення постачання електроенергії до деокупованого Херсону.