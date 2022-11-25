З Херсона евакуюють пацієнтів лікарень через обстріли РФ

Пацієнтів лікарень Херсона евакуюють в інші міста України через постійні російські обстріли.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Дітей, що проходили лікування у Херсонській обласній клінічній лікарні, перевезли до Миколаєва. Там вони й надалі отримуватимуть всю необхідну медичну допомогу", - зазначив він.

Крім того, пацієнти Херсонського обласного закладу з надання психіатричної допомоги також евакуйовані. Зокрема, 100 людей лікуватимуться в Одесі, допоки в Херсоні повторюватимуться ворожі удари.

Нагадаємо, за минулу добу, 24 листопада, війська Російської Федерації атакували нещодавно звільнену територію Херсонської області. Внаслідок атаки загинули 10 жителів регіону, ще 54 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше повідомлялося, що війська Російської Федерації атакували гуманітарну точку в Херсонській області в той момент, коли там люди отримували хліб. Внаслідок обстрілу поранено 5 осіб.

До цього в Херсонській області російські військові з літака обстріляли колону автомобілів мирних українських громадян. В цей час люди стояли в черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро біля Дар’ївського мосту.