Из Херсона эвакуируют пациентов больниц из-за обстрелов РФ

Пациентов больниц Херсона эвакуируют в другие города Украины из-за постоянных российских обстрелов.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Детей, проходивших лечение в Херсонской областной клинической больнице, перевезли в Николаев. Там они и дальше будут получать всю необходимую медицинскую помощь", - отметил он.

Кроме того, пациенты Херсонского областного учреждения по оказанию психиатрической помощи также эвакуированы. В частности, 100 человек будут лечиться в Одессе, пока в Херсоне будут повторяться вражеские удары.

Напомним, за прошедшие сутки, 24 ноября, войска Российской Федерации атаковали недавно освобожденную территорию Херсонской области. В результате атаки погибли 10 жителей региона, еще 54 человека получили ранения разной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что войска Российской Федерации атаковали гуманитарную точку в Херсонской области в тот момент, когда там люди получали хлеб. В результате обстрела ранены 5 человек".

До этого в Херсонской области российские военные с самолета обстреляли колонну автомобилей мирных украинских граждан. В это время люди стояли в очереди на понтонную переправу на левый берег реки Днепр у Дарьевского моста.