Российские военные обстреляли Херсонскую область - убили 10 человек

За прошедшие сутки, 24 ноября, войска Российской Федерации атаковали недавно освобожденную территорию Херсонской области. В результате атаки погибли 10 жителей региона, еще 54 человека получили ранения разной степени тяжести.

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Об этом 25 ноября сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

За сутки оккупанты 49 раз обстреляли территорию региона. Захватчики открыли огонь из артиллерии по жилым кварталам Херсона. Россияне попали в частные и многоквартирные дома, судостроительный завод, здание на территории школы, газовые трубы в городе.

Кроме того, захватчики обстреляли Зеленовку, Чернобаевку и Степановку Херсонского района.

В Бериславском районе под вражеский огонь попал Берислав, повреждены частные дома.

Ранее сообщалось, что войска Российской Федерации атаковали гуманитарную точку в Херсонской области в тот момент, когда там люди получали хлеб. В результате обстрела ранены 5 человек".

До этого в Херсонской области российские военные с самолета обстреляли колонну автомобилей мирных украинских граждан. В это время люди стояли в очереди на понтонную переправу на левый берег реки Днепр у Дарьевского моста.