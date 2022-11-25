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Оккупанты выпустили по Днепропетровщине более 70 снарядов
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 25 ноября оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне продолжают бить по Никопольщине. Этой ночью обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Марганецкую и Никопольскую общины", - отметил Резниченко.
По его словам, в города и села прилетели более 70 российских снарядов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Прошло без погибших и раненых.
Детали обстрелов уточняются.