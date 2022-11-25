Оккупанты ударили ракетами С-300 по Купянску, из артиллерии обстреляли жилой дом в Волчанске

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с артиллерии и РСЗО по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты продолжают обстреливать из артиллерии населенные пункты Купянского, Харьковского, Чугуевского районов. Ударили артиллерией по Волчанску, поврежден жилой дом", - отметил Синегубов.

По его словам, госпитализирован с ранением мужчина 66 лет.

Кроме того, ночью и утром россияне нанесли удары ракетами С-300 по Купянску.

"Есть попадание на территории детского сада и медицинского учреждения. Предварительно – без пострадавших", – отметил глава области.

Также в Волчанске 69-летний мужчина подорвался на мине, его госпитализировали с осколочными ранениями.

"По электроснабжению: все потребители Харькова уже со светом. По области остаются частично без электричества около 100 тысяч потребителей: часть жителей Изюмской, Купянской, Боровской общин, а также часть Змиевской, Балаклейской и Шевченковской. Их энергетики планируют заживить в течение дня. Восстановление продолжается, сейчас по области и Харькову введены графики с возможным увеличением времени отключений для стабилизации системы", - сообщил Синегубов.

Напомним, российские оккупационные войска утром 23 ноября обстреляли Купянск. Под удар попал жилой дом и поликлиника. Погибли двое прохожих.