Оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с артиллерии и РСЗО по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Россияне продолжают наносить удары с артиллерии и РСЗО по населенным пунктам прифронтовых районов Харьковщины. После 17 часов 21 ноября оккупанты нанесли удары с РСЗО по Волчанску", - отметил глава области.

По его словам, в результате попадания в жилищный сектор госпитализированы с ранениями 2 человека: 57-летняя женщина и 60-летний мужчина, состояние пострадавших среднее.

Синегубов также сообщил, что около 21 часа россияне ракетами ударили по Чугуеву. Повреждены двухэтажный частный дом, разрушен гараж, хозяйственные постройки, несколько автомобилей.

Жертв среди гражданского населения нет.

Кроме того, в Харьковской области остается высокой минная опасность. В селе Пришиб в Изюмском районе 21 ноября подорвался на мине 50-летний мужчина. К сожалению, погиб на месте.

За сутки пиротехники в области ликвидировали 122 взрывоопасных предмета.

Напомним, российские оккупационные войска вечером 20 ноября нанесли удар по поселку Шевченково в Купянском районе Харьковщины. Под обстрел попал жилой дом.