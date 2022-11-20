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В Харьковской области в результате обстрелов пострадали два человека
Российские оккупационные войска за минувшие сутки, 19 ноября, обстреляли Купянский, Чугуевский и Изюмский районы Харьковской области, в результате обстрелов пострадали два человека.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"За сутки в результате обстрелов Купянского района госпитализированы 2 человека: 54-летняя женщина и 60-летний мужчина. Оба получили взрывные травмы и осколочные ранения, пациенты в тяжелом состоянии", - отметил он.
Кроме того, в Купянске в результате обстрела элеватора возник пожар.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также получили повреждения частные домовладения и хозяйственные постройки.
Напомним, оккупанты 18 ноября обстреляли из минометов, танков и артиллерии населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, которые расположены рядом с линией столкновения и границей с РФ.