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Оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковской области
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область. В результате обстрелов за минувшие сутки, 18 ноября, повреждены дома и дорожное полотно.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, за прошедшие сутки оккупанты обстреляли из минометов, танков и артиллерии населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, которые расположены рядом с линией столкновения и границей с РФ.
"В Купянске вражескими обстрелами повреждены крыши домов и дорожное полотно. В Волчанске частично разрушены жилые и хозяйственные постройки. Предварительно – никто не пострадал", - отметил он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, российские оккупационные войска 17 ноября нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Изюмском районе Харьковской области.