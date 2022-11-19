Оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковской области

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область. В результате обстрелов за минувшие сутки, 18 ноября, повреждены дома и дорожное полотно.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки оккупанты обстреляли из минометов, танков и артиллерии населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, которые расположены рядом с линией столкновения и границей с РФ.

"В Купянске вражескими обстрелами повреждены крыши домов и дорожное полотно. В Волчанске частично разрушены жилые и хозяйственные постройки. Предварительно – никто не пострадал", - отметил он.

Напомним, российские оккупационные войска 17 ноября нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Изюмском районе Харьковской области.