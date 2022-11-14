СБУ задержала агента РФ, который "сдавал" позиции украинского ПВО в Харьковской области (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины задержала в Харькове российского агента, который передавал агрессору разведданные о дислокации и перемещении украинских войск по территории региона.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Среди основных целей его разведывательно-подрывной деятельности было выявление вероятных боевых позиций противовоздушной обороны ВСУ на восточном направлении. Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки и осуществления прицельных ракетных ударов по украинским объектам", - говорится в сообщении.

Отмечается, задержан житель Салтовского жилмассива – одного из наиболее пострадавших от вражеских обстрелов района Харькова.

По данным СБУ, летом 2022 года он начал искать через соцсети пути "выхода" на захватчиков для помощи в войне против Украины. Для этого излагал в соцсетях информацию о местах временного базирования подразделений Сил обороны.

Установлено, что после того, как злоумышленник опубликовал запрещенную информацию, "раскрытые" позиции украинского ПВО пять раз подвергались прицельным обстрелам со стороны врага.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных сил Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, киберспециалисты Службы безопасности разоблачили на Буковине вражеского интернет-агитатора, распространявшего дезинформацию о внутренней обстановке в регионе и дискредитировавшей Силы обороны Украины.