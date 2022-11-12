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СБУ задержала агитатора, готовившего фейки для ток-шоу Соловьева
Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили на Буковине вражеского интернет-агитатора, распространявшего дезинформацию о внутренней обстановке в регионе и дискредитировавшей Силы обороны Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным следствия, злоумышленником оказался житель Черновицкой области, ранее занимавшийся адвокатской практикой. После начала полномасштабного вторжения он активно призывал в соцсетях к поддержке оккупантов, а также оправдывал их военные преступления.
Таким образом, он попал в поле зрения представителей кремлевских информресурсов и начал с ними "сотрудничать" в ущерб государственной безопасности Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отмечается, что злоумышленник делал сообщения в запрещенной соцсети "Вконтакте" о якобы обострении общественно-политической ситуации в западной Украине из-за войны с РФ.
Также он "разгонял" ложь о деятельности государственных органов власти, подразделений украинских войск и волонтерских организаций.
Среди адресатов этой фейковой информации был лично кремлевский пропагандист Владимир Соловьев, с которым он поддерживал прямую связь.
Именно ему агитатор помогал формировать деструктивный контент для последующего обнародования в провокационных сюжетах и ток-шоу на телеканале "Россия 1".
За это приспешник агрессора надеялся получить гражданство РФ и поселиться в одном из населенных пунктов Подмосковья.
Для общения с российскими кураторами злоумышленник использовал мессенджеры и анонимные телеграммы-каналы страны-агрессора.
Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным.
"На основании собранных СБУ материалов, злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в СБУ.
Напомним, ранее СБУ задержала в Запорожье блогера, работавшего на Телеграмм-канал прокремлевского пропагандиста Шария.