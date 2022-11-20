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Оккупанты выпустили по Никополю 40 снарядов, есть пострадавший (ФОТО)
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 20 ноября оккупанты обстреляли Никополь, есть пострадавший.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Больше всего досталось Никополю. По жилым кварталам в течение ночи ударило по меньшей мере 40 российских снарядов. Пострадал 59-летний мужчина. Ему оказали помощь", - отметил он.
По его словам, повреждены 20 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, общежитие профтехучилища, газопроводы и линии электропередач.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, обстрел вызвал три пожара. Загорелись квартира, машина и гараж. Огонь спасатели ликвидировали.
Также враг обстрелял из РСЗО и тяжелой артиллерии Красногригорьевскую, Мировскую и Марганецкую громады. Там повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших.
Напомним, ночью 19 ноября оккупанты обстреляли Никопольщину.