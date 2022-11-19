Правительство объявило добровольную эвакуацию людей с юга Украины, - Верещук

Люди, проживающие в южных регионах Украины, пострадавшие в результате российской оккупации или обстрелов, могут эвакуироваться за счет государства. Об этом сообщила во время брифинга в Николаеве вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает “Суспільне”.

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Она отметила, что правительство берет на себя все расходы по эвакуации населения из таких регионов.

"Добровольная эвакуация с деоккупированных территорий юга Украины уже начинается, а государство берет на себя все расходы и ответственность, связанные с этим процессом. То есть речь идет о том, что каждый по желанию может выехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обеспечение и тому подобное", — отметила она.

Такое решение окончательно было принято после того, как Верещук пообщалась с жителями освобожденного Херсона. Некоторые местные рассказали министру, что хотели уехать из города по возможности.

"Наша задача - дойти до каждого, предложить им выехать через Николаев или Кривой Рог в западные области. У нас есть на это средства, есть понимание и самое главное - опыт. Потому что мы уже это делали на Харьковщине, Донетчине и тому подобное", - подытожила Верещук.

Напомним, первые спецподразделения ВСУ вошли в Херсон 11 ноября. В городе начали стабилизационные мероприятия, так же как и в других освобожденных от оккупантов населенных пунктах Херсонской области.

При этом выяснилось, что, убегая, оккупанты пытались нанести как можно больше вреда инфраструктуре и ухудшить жизнь местным жителям. В частности, россияне разрушали объекты электроэнергетики. Однако в Херсоне уже начали работы по возобновлению электроснабжения

