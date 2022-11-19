Уряд оголосив добровільну евакуацію людей з півдня України, - Верещук

Люди, які проживають у південних регіонів України, та постраждали внаслідок російської окупації чи обстрілів можуть евакуюватися за рахунок держави. Про це повідомила під час брифінгу у Миколаєві віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає “Суспільне”.

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Вона зазначила, що уряд бере на себе всі видатки щодо евакуації населення з таких регіонів.

"Добровільна евакуація з деокупованих територій півдня України вже розпочинається, а держава бере на себе всі витрати та відповідальність, пов’язані з цим процесом. Тобто, йдеться про те, що кожен за бажанням може виїхати в більш безпечні регіони, а держава забезпечить їх доставку, проживання, медичне забезпечення і таке інше", — зазначила вона.

Таке рішення остаточно прийняли після того, як Верещук поспілкувалася із мешканцями звільненого Херсона. Деякі місцеві жителі розповіли міністру, що хотіли виїхати з міста по можливості.

"Наше завдання — дійти до кожного, запропонувати їм виїхати через Миколаїв або Кривий Ріг у західні області. У нас є на це кошти, є розуміння і найголовніше – досвід. Бо ми вже це робили на Харківщині, Донеччині тощо", — підсумувала Верещук.

Нагадаємо, перші спецпідрозділи ЗСУ зайшли в Херсон 11 листопада. У місті розпочали стабілізаційні заходи, так само як в інших звільнених від окупантів населених пунктах Херсонської області.

При цьому з'ясувалося, що, тікаючи, окупанти намагалися завдати якомога більше шкоди інфраструктурі та погіршити життя місцевим жителям. Зокрема, росіяни руйнували об'єкти електроенергетики. Проте у Херсоні вже розпочали роботи з відновлення електропостачання

