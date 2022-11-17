На Донеччині понад 10 громад залишаться без опалення

Через постійні обстріли 11 громад в Донецькій області будуть без опалення. Для місцевих жителів обладнають пункти обігріву.

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Про це 17 листопада в ефірі телемарафону повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Всі ці 11 громад розташовані поблизу ліні фронту. Через бойові дії фактично неможливо лагодити систему теплопостачання.

"Людям навіть в таких надскладних умовах запропоновано переміщуватися вглиб області, відповідні місця для цього передбачені", — розповів Кириленко.

Ті, хто проживають в багатоповерхівках, зможуть переміститися в приватний сектор. В громадах, де не буде опалення, організують пункти обігріву. Місцева влада закупила металеві печі, також жителі зможуть отримати дрова.

Через постійні обстріли інфраструктура Донеччини — в критичному стані. Фахівці не встигають відновлювати пошкоджені об'єкти, тому в регіоні триває обов'язкова евакуація.

Громадяни мають право відмовитися від евакуації, однак для цього потрібно буде підписати відповідний документ, яким вони офіційно засвідчать, що розуміють та усвідомлюють усі наслідки та несуть персональну відповідальність за власне життя.