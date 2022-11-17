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Общество
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В Донецкой области более 10 громад останутся без отопления

В Донецкой области более 10 громад останутся без отопления

Из-за постоянных обстрелов 11 громад в Донецкой области будут без отопления. Для местных жителей оборудуют пункты обогрева.  

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Об этом 17 ноября в эфире телемарафона сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Все эти 11 громад расположены вблизи лени фронта. Из-за боевых действий фактически невозможно ремонтировать систему теплоснабжения.

"Людям даже в таких сверхсложных условиях предложено перемещаться вглубь области, места для этого предусмотрены", - рассказал Кириленко.

Те, кто проживает в многоэтажках, смогут переместиться в частный сектор. В громадах, где отопления не будет, организуют пункты обогрева. Местные власти закупили металлические печи, также жители смогут получить дрова.

Из-за постоянных обстрелов инфраструктура Донбасса — в критическом состоянии. Специалисты не успевают восстанавливать поврежденные объекты, поэтому в регионе идет обязательная эвакуация.

Граждане имеют право отказаться от эвакуации, однако для этого нужно будет подписать соответствующий документ, которым они официально удостоверят, что понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за свою жизнь.

Автор:
Вита Молодан