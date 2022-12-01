В МИД Украины после очередного заявления Лаврова напомнили ему о международном трибунале

В Министерстве иностранных дел Украины напомнили главе МИД РФ Сергею Лаврову о Международном трибунале после его заявлений о том, почему РФ наносит удары по украинской инфраструктуре.

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Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Интересно, Лавров на международном трибунале будет опровергать свое участие в преступлениях режима Путина или сразу признает вину, чтобы долго не мучиться? ", - отметил он.

Ранее Лавров заявил, что РФ наносит удары по инфраструктуре Украины, которая "помогает убивать россиян".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские террористы готовят новые ракетные удары и призвал на неделе учитывать сигналы воздушной тревоги.