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В МИД Украины после очередного заявления Лаврова напомнили ему о международном трибунале
В Министерстве иностранных дел Украины напомнили главе МИД РФ Сергею Лаврову о Международном трибунале после его заявлений о том, почему РФ наносит удары по украинской инфраструктуре.
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Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.
"Интересно, Лавров на международном трибунале будет опровергать свое участие в преступлениях режима Путина или сразу признает вину, чтобы долго не мучиться? ", - отметил он.
Ранее Лавров заявил, что РФ наносит удары по инфраструктуре Украины, которая "помогает убивать россиян".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские террористы готовят новые ракетные удары и призвал на неделе учитывать сигналы воздушной тревоги.