В Україну приїхав генпрокурор США: обговорить допомогу у розслідуванні військових злочинів РФ

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд 21 червня прибув до України для зустрічі з генеральним прокурором Іриною Венедиктовою та обговорення зусиль США щодо надання допомоги у розслідуванні військових злочинів, скоєних під час російського вторгнення в Україну.

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"Під час неоголошеної поїздки генеральний прокурор Меррік Гарланд відвідав Україну та підтвердив відданість США справі виявлення, затримання та судового переслідування осіб, причетних до військових злочинів та звірств", - зазначив у своєму Twitter спікер Міністерства юстиції США Ентоні Коулі, опублікувавши відповідне відео з Гарландом та Венедиктовою перед журналістами.

На ньому, зокрема, американський генпрокурор наголошує, що дії США спрямовані на допомогу українській владі у притягненні до відповідальності вчинених військових злочинів, "які бачив увесь світ".

"Я тут, щоб висловити непохитну підтримку США народу України в розпал неспровокованого та несправедливого російського вторгнення... США посилають безпомилковий сигнал. Сховатись ніде не вдасться. Ми і наші партнери використовуватимемо всі доступні способи, щоб переконатися, що ті, хто несе відповідальність за ці злочини, притягнуті до відповідальності", - сказав Гарланд.

Нагадаємо, що наприкінці травня Європейський союз, США і Великобританія оголосили про створення Консультативної групи щодо звірств - механізму, покликаного забезпечити ефективну координацію дій сторін для притягнення до відповідальності винних у звірствах у контексті російської агресії проти України.

Згодом, зокрема, повідомлялося, що експерти цієї групи разом із Венедиктовою 17 червня відвідали село Богданівка Броварського району Київської області, оглянувши місця скоєння військових злочинів російських військових.