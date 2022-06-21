В Украину приехал генпрокурор США: обсудит помощь в расследовании военных преступлений РФ

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 21 июня прибыл в Украину для встречи с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой и обсуждения усилий США по оказанию помощи в расследовании военных преступлений, совершенных в ходе российского вторжения в Украину.

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"В ходе необъявленной поездки генеральный прокурор Меррик Гарланд посетил Украину и подтвердил приверженность США делу выявления, задержания и судебного преследования лиц, причастных к военным преступлениям и злодеяниям", - отметил в своем Twitter спикер Министерства юстиции США Энтони Коули, опубликовав соответствующее видео с Гарландом и Венедиктовой перед журналистами.

На нем, в частности, американский генпрокурор подчеркивает, что действия США направлены на помощь украинским властям в привлечении к ответственности совершавших военные преступления, "которые видел весь мир".

"Я здесь, чтобы выразить непоколебимую поддержку США народа Украины в разгар неспровоцированного и несправедливого российского вторжения... США посылают безошибочный сигнал. Спрятаться нигде не удастся. Мы и наши партнеры будем использовать все доступные способы, чтобы убедиться, что те, кто несет ответственность за эти злодеяния, привлечены к ответственности", - сказал Гарланд.

Напомним, что в конце мая Европейский союз, США и Великобритания объявили о создании Консультативной группы по злодеяниям - механизма, призванного обеспечить эффективную координацию действий сторон для привлечения виновных в зверствах в контексте продолжающейся российской агрессии против Украины.

Впоследствии, в частности, сообщалось, что эксперты этой группы вместе с Венедиктовой 17 июня посетили село Богдановка Броварского района Киевской области, осмотрев места совершения военных преступлений российских военных.