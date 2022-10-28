Скоро Росії може знадобитися нова хвиля мобілізації - Зеленський

Президент Володимир Зеленський припускає, що через непідготовленість мобілізованих Росією на війну проти України країні-агресорці доведеться вже скоро проводити нову кампанію з мобілізації. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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"Сьогодні у ворога звітують про нібито завершення їхньої мобілізації, про нібито непотрібність нових хвиль відправки громадян Росії на фронт. Ми відчуваємо на передовій зовсім інше", - заявив глава держави.

За його словами, хоча Росія й намагається посилити тиск на українські позиції, використовуючи мобілізованих, вони настільки погано підготовлені та екіпіровані, настільки грубо застосовуються командуванням, що це може призвести до необхідності додаткового призову.

"Це дає змогу припустити, що вже скоро Росії може знадобитися й нова хвиля відправки людей на війну. Ми до цього готуємося – готуємося до того, що нинішнє російське керівництво шукатиме будь-які нові можливості, щоб продовжувати війну. Зокрема й завдяки своїм спільникам в Ірані", - додав він.

Зазначимо, що раніше у п'ятницю міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту Володимиру Путіну про нібито завершення мобілізації у всіх регіонах Росії. За його словами, завдання щодо призову 300 тисяч осіб було виконано, зокрема 82 тисячі мобілізованих направлено в Україну, а решта 218 тисяч нібито проходять підготовку на полігонах.

Нагадаємо також, що Зеленський вважає, що влада у РФ невдовзі почне втрачати довіру свого суспільства, тому що після мобілізації до РФ почнуть повертатися тіла таких загиблих окупантів, що вже не залишиться непомітним для громадян.