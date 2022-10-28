Скоро России может понадобиться новая волна мобилизации - Зеленский

Президент Владимир Зеленский предполагает, что из-за неподготовленности мобилизованных Россией на войну против Украины стране-агрессору придется уже скоро проводить новую кампанию по мобилизации. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"Сегодня у врага отчитываются о якобы завершении их мобилизации, о якобы ненужности новых волн отправки граждан России на фронт. Мы чувствуем на передовой совсем другое", - заявил глава государства.

По его словам, хотя Россия и пытается усилить давление на украинские позиции, используя мобилизованных, они настолько плохо подготовлены и экипированы и настолько грубо применяются командованием, что это может привести к необходимости дополнительного призыва.

"Это позволяет предположить, что уже скоро России может понадобиться и новая волна отправки людей на войну. Мы к этому готовимся – готовимся к тому, что нынешнее российское руководство будет искать любые новые возможности, чтобы продолжать войну. В том числе и благодаря своим сообщникам в Иране", - добавил он.

Отметим, что ранее в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о якобы завершении мобилизации во всех регионах России. По его словам, задача по призыву 300 тысяч человек была выполнена, в том числе 82 тысячи мобилизованных направлены в Украину, а остальные 218 тысяч якобы проходят подготовку на полигонах.

Напомним также, что Зеленский считает, что власти в РФ вскоре начнут терять доверие своего общества, поскольку после мобилизации в РФ начнут возвращаться тела такиз погибших оккупантов, что уже не останется незаметным для граждан.