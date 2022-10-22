"Пойдут гробы в большом количестве": Зеленский предупредил Кремль о скорой потере доверия населения

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что власти в Российской Федерации в скором времени начнут терять доверие своего общества, потому что после мобилизации в РФ начнут возвращаться погибшие оккупанты и теперь это уже не останется незаметным для граждан.

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Об этом гарант заявил в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

"Я думаю, они (российские власти - Delo.ua) скоро будут терять и внутреннее доверие. К сожалению, наверное из-за того, что будет возвращаться большое количество гробов. Будут возвращаться убийцы домой", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что в начале полномасштабного вторжения РФ не хотела забирать тела своих военных. Захватчики привозили с собой "портативные" крематории и сжигали тела прямо на местах.

"Сейчас уже такое количество (ликвидированных оккупантов — Delo.ua) , что они уже не могут все уничтожить. Вот и все. И люди будут это видеть. Я не знаю, повлияет ли это на них, потому что им десятки лет промывали мозг. Хотя все это (военную агрессию — Delo.ua) делают у нас российские войска с 2014 года. Они несут нацизм и именно так они обращаются с нашими людьми", — добавил Зеленский.

Он также отметил, что в мире Россия уже давно потеряла доверие других государств, ведь официальные представители страны-агрессора постоянно делают заявления, которые не имеют ничего общего с действительностью.

Напомним, что приказ лидера РФ Владимира Путина о мобилизации 300 000 резервистов на войну в Украине также ударил по доверию потребителей и деловой активности и будет тяготить экономику в течение следующих месяцев.

Кроме того, ранее западные аналитики сообщали о том, что мобилизация Путина еще больше подорвет российскую экономику, поскольку у Москвы нет плана, кем заменить сбежавших из страны работников или мобилизованных.