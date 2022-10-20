Мобилизация Путина ударила по российской экономике

Указ лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина о мобилизации 300 000 резервистов на войну в Украине ударил по доверию потребителей и деловой активности и ударит по российской экономике в ближайшие месяцы.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет аналитического департамента Центробанка России.

"В сентябре возобновление экономической активности приостановилось, и к концу месяца тенденция начала несколько ухудшаться", - говорится в отчете отдела исследований Центробанка РФ.

"Частичная мобилизация", первая со времен Второй мировой войны, спровоцировала бегство более 350 000 россиян из страны. Согласно отчету, призыв усугубил и без того острую нехватку рабочей силы и "отрицательно повлиял на доверие потребителей и бизнеса".

"Изменение потребительских настроений на фоне растущей неопределенности может временно сдержать возобновление потребления в начале четвертого квартала", - говорится в сообщении.

Кроме того, по мнению российских экономистов, уменьшение рабочей силы после частичной мобилизации может усложнить усилия компаний устранить ограничения со стороны предложения и ограничить общую тенденцию экономической активности в ближайшие месяцы.

Bloomberg отмечает, что документ подготовило аналитическое управление Цетробанка РФ, выводы которого не всегда совпадают с официальной позицией регулятора. Ожидается, что Центробанк РФ обнародует обновленный прогноз экономического спада в текущем году на следующей неделе.

В отчете также отражены другие экономические последствия вторжения Путина в Украину, а именно, влияние санкций США и Европы на нефтяной и высокотехнологичный секторы.

В нем также сказано, что бегство иностранных компаний с российского рынка после вторжения в феврале создало инфляционное давление, поскольку поставки ключевых потребительских товаров закончились.

Отметим, ранее западные аналитики сообщали о том, что мобилизация Путина еще больше подорвет российскую экономику, поскольку у Москвы нет плана, кем заменить сбежавших из страны работников или были мобилизованы.