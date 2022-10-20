Мобілізація Путіна вдарила по російській економіці

Наказ лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна про мобілізацію 300 000 резервістів на війну в Україні вдарив по довірі споживачів і діловій активності та, буде обтяжувати економіку протягом наступних місяців.

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Про це повідомляє Bloomberg з посилання на звіт аналітичного департаменту Центробанку Росії.

"У вересні відновлення економічної активності призупинилося, і до кінця місяця тенденція почала дещо погіршуватися", — йдеться в звіті відділу досліджень Центробанку РФ.

"Часткова мобілізація", перша з часів Другої світової війни, спровокувала втечу понад 350 000 росіян з країни. Відповідно до звіту, призов погіршив і без того гостру нестачу робочої сили та "негативно вплинув на довіру споживачів і бізнесу".

"Зміна споживчих настроїв на тлі зростаючої невизначеності може тимчасово стримати відновлення споживання на початку четвертого кварталу", — йдеться в повідомленні.

Крім того, як вважають російські економісти, зменшення робочої сили після часткової мобілізації може ускладнити зусилля компаній усунути обмеження з боку пропозиції та обмежити загальну тенденцію економічної активності в найближчі місяці.

Bloomberg зазначає, що документ підготувало аналітичне управління Цетробанку РФ, висновки якого не завжди збігаються з офіційною позицією регулятора. Очікується, що Центробанк РФ оприлюднить оновлений прогноз економічного спаду цього року наступного тижня.

У звіті також висвітлено інші економічні наслідки вторгнення Путіна в Україну, а саме, вплив санкцій США та Європи на нафтовий і високотехнологічний сектори.

У ньому також сказано, що втеча іноземних компаній з російського ринку після вторгнення в лютому створила інфляційний тиск, оскільки поставки ключових споживчих товарів закінчилися.

Зазначимо, раніше західні аналітики повідомляли про те, що мобілізація Путіна ще більше підірве російську економіку, оскільки у Москви немає плану, ким замінити працівників, які або втекли з країни, або були мобілізовані.