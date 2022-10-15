Разведка Британии рассказала о плачевном оснащении мобилизованных россиян

Из-за повсеместной коррупции в российской армии мобилизованные вынуждены самостоятельно покупать по завышенным ценам бронежилеты и другое снаряжение.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что Россия за последние две недели перекинула в Украину контингенты мобилизованных российских резервистов.

"Их средний уровень личного снаряжения явно ниже, и без того плохого обеспечения ранее развернутых войск", - отмечают в разведке.

Там подчеркивают, что многим резервистам, вероятно, придется лично покупать собственные бронежилеты, в том числе современный бронежилет 6Б45, который должны выдавать боевым подразделениям в рамках программы индивидуального снаряжения "Ратник".

Этот бронежилет продается в российских интернет-магазинах по цене 40 000 рублей (приблизительно 640 долларов США) по сравнению с примерно 12 000 рублей (примерно 190 долларов США) в апреле.

В британской разведке напоминают, что в 2020 году власти РФ объявили, что российским военным было поставлено 300 тысяч комплектов бронежилетов "Ратник", которых было достаточно для оснащения сил, которые сейчас дислоцируются в Украине.

"Повсеместная коррупция и плохая логистика остаются одними из основных причин низкой эффективности России в Украине", - констатирует британская разведка.

Ранее в разведке Британии рассказывали об ужасном состоянии медицинского обеспечения армии РФ. Так, некоторым недавно мобилизованным российским резервистам было приказано самостоятельно закупать средства первой боевой помощи с советом, что женские гигиенические средства являются экономически эффективным решением.