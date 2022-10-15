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Розвідка Британії розповіла про жалюгідне оснащення мобілізованих росіян
Через повсюдну корупцію у російській армії мобілізовані змушені самостійно купувати за завищеними цінами бронежилети та інше спорядження.
Про це повідомляє розвідка Британії.
Зазначається, що Росія за останні два тижні перекинула в Україну контингенти мобілізованих російських резервістів.
"Їхній середній рівень особистого спорядження вочевидь нижчий, ніж і без того погане забезпечення раніше розгорнутих військ", - зазначають у розвідці.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Там підкреслюють, що багатьом резервістам, ймовірно, доведеться купувати власні бронежилети, зокрема сучасний бронежилет 6Б45, який мали б видавати бойовим підрозділам у рамках програми індивідуального спорядження "Ратник".
Цей бронежилет продається у російських інтернет-магазинах за ціною 40 000 рублів (приблизно 640 доларів США) порівняно з приблизно 12 000 рублів (приблизно 190 доларів США) у квітні.
У британській розвідці нагадують, що у 2020 році влада РФ оголосила, що російським військовим було поставлено 300 тисяч комплектів бронежилетів "Ратник", яких було достатньо для оснащення сил, які зараз дислокуються в Україні.
"Повсюдна корупція та погана логістика залишаються одними з основних причин низької ефективності росії в Україні", - констатує британська розвідка.
Раніше у розвідці Британіїї розповідали про жахливий стан медичного забезпечення армії РФ. Так, деяким нещодавно мобілізованим російським резервістам було наказано самостійно закуповувати засоби першої бойової допомоги з порадою, що жіночі гігієнічні засоби є економічно ефективним рішенням.