Розвідка Британії розповіла про жалюгідне оснащення мобілізованих росіян

Через повсюдну корупцію у російській армії мобілізовані змушені самостійно купувати за завищеними цінами бронежилети та інше спорядження.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що Росія за останні два тижні перекинула в Україну контингенти мобілізованих російських резервістів.

"Їхній середній рівень особистого спорядження вочевидь нижчий, ніж і без того погане забезпечення раніше розгорнутих військ", - зазначають у розвідці.

Там підкреслюють, що багатьом резервістам, ймовірно, доведеться купувати власні бронежилети, зокрема сучасний бронежилет 6Б45, який мали б видавати бойовим підрозділам у рамках програми індивідуального спорядження "Ратник".

Цей бронежилет продається у російських інтернет-магазинах за ціною 40 000 рублів (приблизно 640 доларів США) порівняно з приблизно 12 000 рублів (приблизно 190 доларів США) у квітні.

У британській розвідці нагадують, що у 2020 році влада РФ оголосила, що російським військовим було поставлено 300 тисяч комплектів бронежилетів "Ратник", яких було достатньо для оснащення сил, які зараз дислокуються в Україні.

"Повсюдна корупція та погана логістика залишаються одними з основних причин низької ефективності росії в Україні", - констатує британська розвідка.

Раніше у розвідці Британіїї розповідали про жахливий стан медичного забезпечення армії РФ. Так, деяким нещодавно мобілізованим російським резервістам було наказано самостійно закуповувати засоби першої бойової допомоги з порадою, що жіночі гігієнічні засоби є економічно ефективним рішенням.